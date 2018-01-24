Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести новые меры для улучшения демографической ситуации в стране.

По словам Жириновского, нужно выплачивать подобие материнского капитала женщинам, которые не стали делать аборт и согласились передать ребенка государству. «Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тысяч», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что эта мера увеличит рождаемость в стране и спасет здоровье женщин.

Жириновский также предложил освободить от алиментов на первого ребенка мужчин с детьми в новой семье. «Если он уже живет с другой женщиной и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить, если он еще становится отцом. Иначе мы его ловим, у него денег нет платить за первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется», — добавил Жириновский.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении действия программы выплат материнского капитала с конца 2018-го до конца 2021 года.

Путин также подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка.

Источник: «РБК»