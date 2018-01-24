Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, регламентирующий выдачу справок о смене пола. Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Справки о «половой переориентации» получат степень защиты «B». Их будут печатать на бумаге с водяными знаками. Выдавать документ будут специальные комиссии, в которые войдут врач-психиатр, сексолог и медицинский психолог.

«Направление на установление половой переориентации выдается врачом-психиатром по результатам медицинского наблюдения гражданина в случае установления ему диагноза „транссексуализм“», — сказано в документе.

Для получения справки о смене пола в медицинскую организацию нужно будет предоставить удостоверяющий личность документ и направление с выпиской из медицинской документации. После этого комиссия за 30 дней должна принять решение о том, выдавать справку или нет. Справка будет действовать в течение года.

The Village уже рассказывал, каково искать работу, объясняться с начальством и общаться с коллегами тем, кто решил сменить пол.

Источник: «РБК»