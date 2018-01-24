Верховный суд отменил решение Басманного суда Москвы о депортации из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан. У мужчины отсутствовало разрешение на работу.

Суд отметил, что доводы Феруза «не получили должной правовой оценки». Дело пересмотрят заново.

1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного под именем Али Феруза, за нарушения режима пребывания на территории страны. В связи с этим он пытался покончить с собой, объяснив, что «скорее умрет, чем вернется в Узбекистан». Кроме того, Феруз пожаловался на избиения и оскорбления со стороны правоохранителей. Несколько стран уже заявили о готовности принять журналиста в случае его депортации. 8 августа Мосгорсуд приостановил решение о депортации Феруза на время рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека.

Источник: «Коммерсантъ»