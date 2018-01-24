Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Блокировка СМИ-иноагентов

СМИ, признанные иностранными агентами, могут быть временно заблокированы за призывы к бойкоту президентских выборов. Под блокировку могут попасть «Радио Свобода» и «Голос Америки». Ограничения будут действовать в день тишины и день выборов.

Новые справки о смене пола

Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, регламентирующий выдачу справок о смене пола. Справки о «половой переориентации» получат степень защиты «B». Их будут печатать на бумаге с водяными знаками. Выдавать документ будут специальные комиссии, в которые войдут врач-психиатр, сексолог и медицинский психолог. Справка будет действовать в течение года.

Поп-ап-стор Гоши Рубчинского

27 января на Большой Молчановке, 30/7, откроется временный магазин коллаборации скейт-марки Гоши Рубчинского «Рассвет» и бренда Carhartt WIP. В поп-ап-сторе представят новую коллекцию рабочей одежды Carhartt, которую создали с учетом особенностей российской скейт-сцены. В Европе и США коллаборация поступит в продажу 24 января.

Отмена референдума об объединении Марьина и Люблина

Инициаторы местного референдума об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отказались от его проведения. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он затруднился назвать причины отказа от референдума.

Ограничение анонимности электронных кошельков

Перечислять деньги на электронные кошельки и предоплаченные карты можно будет только с банковского счета. Соответствующие поправки по поручению правительства сейчас разрабатывают Минфин, ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономразвития. Росфинмониторинг предлагает более жесткие ограничения: полный запрет анонимных кошельков и банковских карт. При их открытии будет обязательна идентификация.

Отмена решения о выдворении Али Феруза из России

Верховный суд отменил решение Басманного суда Москвы о депортации из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан. У мужчины отсутствовало разрешение на работу. Дело пересмотрят заново.