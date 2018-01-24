Кинотеатр «Пионер» не стал отменять продажу билетов на сатирическую комедию «Смерть Сталина».

Картину режиссера Армандо Ианнуччи должны показать на английском языке с русскими субтитрами. Билеты можно купить здесь.

Ранее Общественный совет при министерстве культуры обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку фильма «Смерть Сталина» на экстремизм и «возможные угрозы общественной безопасности при прокате».

Накануне Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения картины «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ фильма. «Вам лишь бы что-то запретить. Мы, наоборот, придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона — 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.

Источник: кинотеатр «Пионер»