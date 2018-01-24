Кинотеатр «Пионер» не стал отменять продажу билетов на «Смерть Сталина»
Кинотеатр «Пионер» не стал отменять продажу билетов на сатирическую комедию «Смерть Сталина».
Картину режиссера Армандо Ианнуччи должны показать на английском языке с русскими субтитрами. Билеты можно купить здесь.
Ранее Общественный совет при министерстве культуры обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку фильма «Смерть Сталина» на экстремизм и «возможные угрозы общественной безопасности при прокате».
Накануне Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения картины «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ фильма. «Вам лишь бы что-то запретить. Мы, наоборот, придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.
«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона — 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.
Источник: кинотеатр «Пионер»
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