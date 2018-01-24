На проспекте Мира в Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

В результате один человек погиб, четверо получили травмы.

«Водитель не справился с управлением по адресу проспект Мира, дом 68. Автомобиль врезался в автобусную остановку, где люди ждали маршрутку. В результате по предварительным данным пострадали четверо человек, еще один человек погиб», — рассказал агентству «РБК» дежурный пресс-службы столичного ГИББД.

По данным СМИ, врезался джип.

Источник: РБК