В день президентских выборов 18 марта Российский союз молодежи планирует провести серию гала-концертов в рамках фестиваля «Российская студенческая весна».

Выступления пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах. Точное количество площадок еще неизвестно, но их может быть от 500 до тысячи. «Мы собираем информацию, кто добровольно готов предоставить возможность провести концерт», — пояснил глава РСМ Павел Красноруцкий.

В РСМ ожидают, что концерты повысят явку на выборы. «Во многих университетах и колледжах будут работать избирательные участки, и мы надеемся, что молодежь придет посмотреть на своих коллег и в том числе проголосует и выполнит свой гражданский долг», — заявил Красноруцкий.

Источник: РБК