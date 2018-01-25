Союз автошкол России обсуждает с ГИБДД возможность ввести переэкзаменовку водителей при замене прав. Если поправки вступят в силу, всем желающим обновить документ придется сдать теоретическую часть экзамена.

Представители союза пояснили, что в середине 2010-х в стране прошла реформа автошкол. Правила их работы были существенно изменены, ужесточилась и процедура сдачи экзамена в ГИБДД. Это означает, что практически все водители, которые сегодня имеют право управлять автомобилем, сдавали экзамен еще до этих изменений, с менее строгими требованиями. Кроме этого, в стране регулярно дополняются правила дорожного движения.

Второе изменение может коснуться медицинских справок, которые предъявляются при замене прав. По мнению экспертов, водителей надо обязать всегда возить действующий документ (сроком до года) с собой, а инспекторам ГИБДД разрешить проверять наличие справки. «За десять лет, которые проходят между получением прав и их заменой, у водителя могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, резко ухудшиться зрение, развиться психическое расстройство или алкоголизм, но отследить это невозможно», — пояснили в Союзе автошкол.

Источник: «Известия»