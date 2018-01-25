На рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД вновь произошел пожар.

Публикация от Mash | МЭШ🔝 (@breakingmash_) Янв 24, 2018 at 11:50 PST

По данным МЧС, площадь возгорания в трехэтажных торговых павильонах достигла уже 250 квадратных метров. Внутри наблюдается задымление. Пожарные пытаются не допустить распространения огня.

Публикация от Нано (@arianna.asatrian) Янв 24, 2018 at 10:48 PST

На период проведения работ людей вывели с рынка в безопасную зону. Информация уточняется.

17 января в одном из павильонов на рынке «Садовод» произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. С площадки эвакуировали около 40 человек. О пострадавших не сообщалось.

Источник: МЧС