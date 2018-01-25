В Москве вновь загорелся рынок «Садовод»
На рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД вновь произошел пожар.
По данным МЧС, площадь возгорания в трехэтажных торговых павильонах достигла уже 250 квадратных метров. Внутри наблюдается задымление. Пожарные пытаются не допустить распространения огня.
На период проведения работ людей вывели с рынка в безопасную зону. Информация уточняется.
17 января в одном из павильонов на рынке «Садовод» произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. С площадки эвакуировали около 40 человек. О пострадавших не сообщалось.
Источник: МЧС
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