В преддверии всероссийской забастовки сторонников Алексея Навального в МВД пообещали, что не допустят, чтобы участники несанкционированных акций дестабилизировали ситуацию в Москве.

Москва всегда являлась и остается центром притяжения и внимания. На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются привлечь к себе внимание. Но мы должны абсолютно жестко пресекать нарушения закона Александр Горовой, первый замминистра внутренних дел России

Одновременно с этим в ведомстве подчеркнули, что поддерживают законное право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. «К этому надо спокойно относиться, а квазиполитики были, есть и будут», — добавили в министерстве.

Сторонники Алексея Навального запланировали на 28 января всероссийскую забастовку избирателей. Поводом для ее проведения послужил недопуск политика до президентских выборов. В большинстве городов местные власти так и не согласовали акции протеста.

Ранее The Village уже рассказывал, как вести себя в случае задержания на митинге.

Источник: ТАСС