ФАС отклонила проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни из-за обнаруженных неточностей. В частности, служба не поддержала идею запретить продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей, которыми население заменяет алкоголь.

По мнению регулятора, запрет средств для дезинфекции, одеколонов, моющих средств на основе спирта вызовет обратный эффект и приведет к увеличению доли нелегального рынка суррогатного алкоголя. В ответ служба предложила свое решение проблемы. ФАС хочет добавлять к спиртосодержащим жидкостям вещества, которые вызывают рвотный рефлекс.

Кроме того, в службе считают, что пополнение потребительской корзины рыбой, овощами и фруктами не повлияет на предпочтения населения. А использование йодированной соли, анонсируемое в проекте Минздрава, ущемляет интересы производителей нейодированной соли. Ограничить конкуренцию может также введение маркировки полезных и вредных продуктов питания.

По данным Минздрава, с 2013 по 2016 год 65 % населения прошли диспансеризацию. Министерство хочет увеличить показатель на 50 %, что невозможно, объясняют очередную ошибку ведомства в ФАС.

В заключение служба пишет, что ранее направляла замечания по поводу проекта стратегии ведомства. Однако поправки министерством так и не были учтены.

В декабре 2016 года в больницы Иркутска попали десятки человек с отравлением суррогатным алкоголем. Они выпили спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». От отравления погибли 78 человек, после чего в России запретили его продажу.

Источник: ФАС