Московская полиция задержала несовершеннолетнего волонтера штаба Алексея Навального за расклейку листовок.

Полицейские отвезли активиста, распространявшего агитационные материалы на Восточной улице, в ОВД по Даниловскому району. Там задержанному позвонили из другого отдела, попросив прийти на следующий день с родителями из-за объявленной Навальным забастовки избирателей.

Сторонники Алексея Навального запланировали на 28 января всероссийскую забастовку избирателей. Поводом для ее проведения послужил недопуск политика до президентских выборов. В большинстве городов местные власти так и не согласовали акции протеста. В преддверии забастовки в МВД пообещали не допустить дестабилизации ситуации в Москве участниками митингов.

Источник: «ОВД-Инфо»