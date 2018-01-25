Рекрутинговый сайт Superjob выяснил, как часто россияне просят поднять зарплату и чьи попытки в конечном итоге не напрасны.

За последние три года о повышении зарплаты просили 49 % россиян. Наиболее активно этого добивались респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (54 %). При этом чаще требовали прибавки работники с доходом выше среднего: 41 % среди россиян с зарплатой до 25 тысяч рублей и 55 % среди тех, кто получает более 45 тысяч рублей в месяц.

Почти четверть опрошенных (24 %) просит прибавки, не называя определенной суммы. Хотя именно в таких неопределенных просьбах чаще всего отказывают (61 %). Требования работников, называвших конкретную сумму прибавки, удовлетворялись чаще. Интересно также: чем выше запросы, тем их чаще выполняют.

Чаще всего сотрудники просят повысить зарплату на 10 %. Обратившиеся с такой просьбой к руководству 20 % граждан в половине случаев ту или иную прибавку получили. 17 % россиян хотели, чтобы их зарплата выросла на 20 %. Такую прибавку одобрили в 56 % случаев. На 30%-ное повышение рассчитывали 14 %, в результате зарплату повысили 64 % из них. В среднем работодатели соглашаются с прибавкой лишь частично.

Источник: пресс-служба Superjob