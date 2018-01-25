В 2017 году в Москве выявили на 43 % больше преступлений террористической направленности, чем годом ранее. Такую статистику привел начальник МВД по Москве Олег Баранов.

«Преимущественно это преступления, связанные с распространением идей терроризма», — подчеркнул Баранов. В то же время число преступлений экстремистской направленности упало на 19,6 %.

По данным криминальной статистики, количество террористических преступлений в Москве резко растет с 2014 года. На ноябрь 2017 года в городе зарегистрировали 78 террористических преступлений. Рост таких нарушений наблюдается и на федеральном уровне. Причинами этого, по версии Генпрокуратуры, могли стать введение в законодательство новых составов преступлений и поиск россиян, незаконно воевавших в Сирии и Ираке.

При этом за прошлый год в полицию поступило на 8,2 % меньше заявлений о противоправных действиях. Снижение зафиксировали впервые с 2003 года. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 19 % до 140 тысяч. В их числе грабежи, разбои и квартирные кражи, а также преступления, совершенные в общественных местах.

«Выступая год назад, я назвал 2016 год самым спокойным в истории Москвы. Должен сказать, что 2017 год оказался спокойнее и безопаснее», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив эффективность работы полиции.

Источник: «РБК»