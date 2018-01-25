Президент Владимир Путин заявил, что молодые ученые начнут проходить службу по призыву в военных технопарках, чтобы они не теряли свои навыки и квалификацию.

Глава государства также обещал подумать над предложением засчитывать работу по гособоронзаказу за службу в армии. «Мы сможем это делать по мере реализации наших планов по увеличению количества военнослужащих, служащих не по призыву, а контрактников», — отметил Путин.

При этом президент обратил внимание на необходимость «обеспечивать призыв». «Балетные говорят: „Нельзя призывать“. Музыканты говорят: „Куда же его забирать, мы же его шесть лет учили“», — заметил Путин, добавив, что «таких исключений очень много».

Источники: «Интерфакс», ТАСС