«ВКонтакте», Mail.ru и «Яндекс» вошли в сотню самых популярных мировых сайтов. Соответствующая информация содержится в отчете по итогам за 2017 год аналитической компании Similar Web.

Самым популярным российским сайтом в рейтинге стал «ВКонтакте». Социальная сеть заняла 61-е место по числу уникальных пользователей. Сайт Mail.ru оказался на 68-м месте. Таким образом, отечественные ресурсы опередили сервис для бронирования отелей Booking.com (71-е место). Сайт компании «Яндекс» занял 82-е место.

Лидером по посещаемости в прошлом году стал Google. На страницу поисковика зашли 26,697 миллиарда уникальных пользователей. Спросом в интернете пользуются и сервисы Google. Видеоресурс YouTube стал вторым в мире по популярности: в 2017 году им воспользовались 22,9 миллиарда человек. Тройку замыкает социальная сеть Facebook с 21,865 миллиарда пользователей.

В мировую двадцатку вошли «Википедия», Twitter, Instagram, а также китайские социальные сервисы и порносайты.

Источник: «РБК»