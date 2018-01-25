Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Новые «группы смерти»

В российских соцсетях вновь появились сообщества для подростков суицидальной направленности. Теперь игра, в которой предлагается участвовать подросткам, называется не «Синий кит», а «Новый путь». Исследователи нашли уже около 30 сообществ новой волны.

Россия и криптовалюты

Министерство финансов опубликовало проект закона о регулировании цифровых активов. Ведомство предложило разрешить обмен криптовалюты на рубли, а также обозначить максимальную сумму операции с криптовалютами для неквалифицированных инвесторов.

Наказание за махинации с техосмотром

Минэкономики подготовило законопроект, ужесточающий наказание за махинации с техосмотром вплоть до уголовного наказания. Помимо прочего, страховщики получат право подавать иски к попавшим в аварию водителям, чьи машины ранее не прошли техосмотр.

Рвотное в спиртном

Федеральная антимонопольная служба отклонила предложение Минздрава запретить продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей, которыми население заменяет алкоголь. По мнению ФАС, инициатива приведет к расширению рынка суррогата. Вместо этого ведомство хочет добавлять в одеколоны и другие средства на основе спирта вещества, вызывающие рвотный рефлекс.

Кинопрокатчики против «ручного регулирования»

В Ассоциации владельцев кинотеатров предложили изменить законодательство, регулирующее выдачу прокатных удостоверений. По мнению председателя организации Олега Березина, поводом для отзыва должно быть экспертное заключение. Такая мера позволит бороться с «ручным регулированием и вольной интерпретацией» законов чиновниками, считает Березин.

Второй пожар на «Садоводе»

На рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД вновь произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания в трехэтажных торговых павильонах составила 250 квадратных метров.

Стикеры с министром образования

Министерство образования выпустило набор стикеров для Telegram с главой ведомства Ольгой Васильевой. На картинках министр призывает писать грамотно, а также радуется успешно сданным экзаменам и зачетам.

Лучшие работодатели 2017 года

Компания Future Today опубликовала обновленный рейтинг лучших работодателей. Лидером списка, основанного на мнении студентов ведущих вузов, стали Google, «Яндекс» и «Газпром». Также эксперты составили рейтинг факультетов, чьих студентов наниматели охотнее всего берут на работу.