Депутаты муниципального округа Якиманка направили городским властям заявку на проведение референдума о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк «Музеон».

Как рассказал «МБХ медиа» один из депутатов Василий Дикарев, муниципалы уже заложили необходимые средства в бюджет, который одобрили на публичных слушаниях. Голосование жителей планируется провести в день выборов президента 18 марта.

«Референдум будет иметь законную силу, если в нем примет участие больше 50 % — такая явка планируется только на президентских выборах. Поэтому мы решили именно сейчас провести такой референдум», — пояснил Дикарев.

Помимо того, депутаты намерены выяснить отношение жителей к установке памятника умершему президенту Узбекистана Исламу Каримову напротив посольства республики, а также поднять ряд вопросов, связанных с работой общественного транспорта в округе.

Публикация от Box Of Film (@box_of_film) Ноя 9, 2017 at 4:44 PST

Источник: «МБХ медиа»