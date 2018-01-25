Московская мэрия утвердила финальный список из 218 исторических домов, которые не затронет программа реновации.

В перечень вошли нетиповые постройки и авторские здания, представляющие историко-архитектурную ценность и определяющие внешний вид столицы. Больше всего объектов — 47 — сохранят на востоке Москвы.

Все жилые дома из утвержденного мэрией списка расселят, после чего здания отреставрируют. В дальнейшем в них могут разместить детские сады, дома культуры, спортивные или медицинские центры.

С полным перечнем сохраненных зданий можно ознакомиться на сайте мэрии.

Источник: сайт мэрии Москвы