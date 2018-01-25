В России впервые заверили однополый союз между двумя мужчинами. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на супругов Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, заключивших брак в Копенгагене.

По данным телеканала, мужчины подали документы о регистрации брака в многофункциональный центр услуг в Москве, где им поставили соответствующий штамп в паспорте на странице семейного положения. Как рассказали молодожены, сотрудник МФЦ оформил документы «без лишних вопросов, не меняясь в лице», а вся процедура заняла пять минут.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы, куда «Дождь» обратился за разъяснениями, напомнили о нормах Семейного кодекса, который гласит, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины». «Вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка», — подчеркнули представители ЗАГС.

Источник: «Дождь»