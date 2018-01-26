Полицейские пришли в московский кинотеатр «Пионер», где 25 января состоялась премьера комедии «Смерть Сталина».

Публикация от Gentle Riot (@gentle_riot) Янв 26, 2018 at 4:17 PST

Публикация от Gentle Riot (@gentle_riot) Янв 26, 2018 at 4:16 PST

More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening pic.twitter.com/81NgJGBcw2 — Ola Cichowlas (@olacicho) 26 января 2018 г.

С чем связан визит правоохранителей, не уточняется. В разговоре с The Village представители кинотеатра отказались прокомментировать происходящее.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пообещала привлечь внимание министерства культуры и прокуратуры к «провокации» «Пионера».

Накануне Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма «Смерть Сталина», которого временно лишил прокатного удостоверения. При подтверждении факта демонстрации картины в отношении нарушителей заведут административные дела. За повторное нарушение им грозит наказание вплоть до приостановки деятельности сроком на 90 дней.

Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.