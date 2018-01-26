В кинотеатр «Пионер» пришли полицейские
Полицейские пришли в московский кинотеатр «Пионер», где 25 января состоялась премьера комедии «Смерть Сталина».
С чем связан визит правоохранителей, не уточняется. В разговоре с The Village представители кинотеатра отказались прокомментировать происходящее.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пообещала привлечь внимание министерства культуры и прокуратуры к «провокации» «Пионера».
Накануне Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма «Смерть Сталина», которого временно лишил прокатного удостоверения. При подтверждении факта демонстрации картины в отношении нарушителей заведут административные дела. За повторное нарушение им грозит наказание вплоть до приостановки деятельности сроком на 90 дней.
Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.
«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.
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