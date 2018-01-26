Сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что полиция окружила здание московского штаба.

По информации на 16:00, к зданию пригнали автозак.

Кроме того, возле офиса сотрудники задержали трех волонтеров штаба — Александра Пелевина, Мадину Авсетову, Константина Игнаткина — они несли в сумке листовки. Активистов, один из которых несовершеннолетний, отвезли в ОВД Даниловского района.

Позднее задержали еще одного волонтера — Даниила Клишина. «Он просто вышел из штаба. Ничего не клеил, не раздавал. Ему предъявляют, что он потерялся», — пишут члены команды политика.

Источник: Twitter