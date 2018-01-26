Столичные ярмарки выходного дня стали работать на месяц меньше. В 2017 году мэрия запретила продавать товары в декабре — самом прибыльном для торговцев месяце — из-за холода.

В первые годы открытия ярмарки выходного дня, которые собирали фермеров из соседних регионов, работали круглогодично. Потом время работы сократили, и ярмарки открывали с апреля по декабрь. Теперь предписание о запрете торговли при отрицательной температуре распространяется и на декабрь.

«Решение это не наше, решение — Роспотребнадзора. Нельзя зимой без условий теплых помещений хранить продукцию на морозе. У нас огромное количество жалоб в холодное время, что люди покупают продукцию, приходят домой и видят, что она вся переморожена», — комментирует жалобы глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

После того как ярмарки в декабре тоже закрыли, фермеры вышли с пикетами к департаменту торговли. По словам активистки движения «Ярмарки выходного дня» Галины Гусейновой, в прошлом году фермеры выращивали овощи, рассчитывая продать товар на ярмарках в декабре. Сейчас овощи просто гниют: фермерам некуда девать продукты. «Они всегда говорят: поддерживаем малый бизнес. Департамент торговли в лице руководителя Немерюка — он не поддерживает малый бизнес. Поэтому я здесь и стою», — отстаивает позицию Гусейнова.

У торговцев есть и другие претензии. Места на ярмарках, в отличие от рынков, должны предоставляться бесплатно. Однако на практике случается, что чиновники вымогают взятки. По словам Гусейновой, она столкнулась с тем, что администратор одной из ярмарок по фамилии Панкратов собирал деньги за бесплатные места на ярмарках выходного дня.

В свою очередь Немерюк ответил, что во время встреч Гусейнова не предоставляла ему данные о поборах администраторов ярмарок. По его словам, этим могли заниматься «сторонние» лица, не имеющие отношения к администрации.

Надежды на исправление ситуации активисты возлагают на мэра Сергея Собянина. Фермеры считают, что до него не доходит информация о проблемах с ярмарками.

Источник: Inc.