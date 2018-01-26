Суд по представлению Роспотребнадзора на 90 дней закрыл магазин «Перекресток» на Тверской, 6. Владельцев обвинили в грубых нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе проверки выяснилось, например, что склад для хранения замороженных полуфабрикатов совмещен с зоной хранения порошков и моющих средств, а стеллажи для хранения продуктов вместо гигиенического покрытия покрыты фанерой. В магазине также своевременно не провели косметический ремонт. Другое нарушение касается загрузки продуктов, которая происходит под окнами жилых квартир.

В отношении магазина возбудили дело об административном правонарушении. Его рассмотрит Тверской районный суд Москвы.

Источник: агентство «Москва»