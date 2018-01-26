Все сайты, на которых можно оставлять комментарии, приравниваются к организаторам распространения информации и должны сотрудничать с ФСБ. Такая информация содержится в ответе министерства изданию Roem.ru, которое пытается выйти из реестра ОРИ.

Сервисы, которые попадают под описание ОРИ, должны самостоятельно или по требованию Роскомнадзора записываться в реестр. В противном случае им грозит блокировка. Такие сайты должны хранить данные российских пользователей в течение полугода в местных дата-центрах и передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений.

ОРИ также попадают под действие еще не вступившего в силу «закона Яровой». Согласно документу, сервисы должны сохранять и по запросу передавать спецслужбам всю переписку, включая видео, аудио и изображения пользователей.

Реестр организаторов распространения информации (ОРИ) появился в 2014 году и на данный момент насчитывает порядка 100 проектов. Сред них сервисы электронной почты, мессенджеры, интернет-форумы и другие площадки для обмена сообщениями. В реестре уже зарегистрированы почтовые клиенты Mail.ru Group и «Яндекса», социальная сеть «ВКонтакте» и сайт знакомств Mamba.

Источник: vc.ru