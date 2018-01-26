Паспорта Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, зарегистрировавших брак в Москве, признали недействительными.

«По факту проставления штампа о регистрации брака между мужчинами проводится служебная проверка», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудницу, допустившую нарушение, и ее начальника уволят из органов внутренних дел.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный призвал разобраться в ситуации и проверить, есть ли в законодательстве лазейки, позволяющие признание в России однополых браков.

Депутат от «Единой России» Павел Крашенинников отметил незаконность решения МФЦ. Семейный кодекс указывает, что брачный союз заключается только между разнополыми людьми. Зарегистрированные за границей браки признаются в России, только если не противоречат закону.

Накануне стало известно, что россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, заключившие брак в Дании, стали первыми в России официально признанными однополыми супругами. Штамп о регистрации брака им поставили в многофункциональном центре услуг в Москве.

Источник: «РБК»