Обновление: добавлен ответ российской стороны

Администрация США расширила число компаний и физических лиц в России, на которых распространяется действие односторонних санкций.

В черный список внесли 21-у новую фамилию, в основном это граждане России и Украины. В число физлиц вошли в том числе замминистр энергетики Андрей Черезов и гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Секторальные санкции ввели против 12 «дочек» «Сургутнефтегаза», а также против энергомашиностроительной компании «Силовые машины» и структуры «Ростеха» «Технопромэкспорта».

Причиной расширения санкционного списка называется ситуация на Украине. В сообщении ведомства также говорится, что санкции отностся, в частности, к компаниям, ответственным за поставку газовых турбин в Крым, воссоединения которого с Россией США не признают.

UPD (23:00): В МИД уже прокомментировали новые американские санкции. «Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — предупредили в министерстве.

В сентябре 2014 года США и Евросоюз ввели адресный пакет санкций против крупнейших российских нефтегазовых предприятий, ограничив доступ к рынкам капитала и запретив экспорт товаров. Ограничения коснулись «Газпрома», «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти».

Источник: ТАСС