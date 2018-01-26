Инициативная группа МГУ выложила пост на Facebook, в котором выступила против установки фан-зоны ЧМ возле Главного корпуса университета. Из-за поддержки вузом чемпионата по футболу ректорат сократил весенний семестр, а соответственно и сроки сдачи сессий, что вызвало недовольство студентов.

Так, на одном из факультетов учебные занятия должны закончиться до 13 мая, что на две недели раньше плана. Зачеты проведут с 14 по 21 мая — таким образом, зачетная неделя будет на несколько дней короче обычного. Экзамены будут сдавать меньше на неделю — они должны завершиться 13 июня.

Согласно сообщению, перед факультетами поставили задачу уместить шесть экзаменов в период 13-дневной сессии. В то же время между экзаменами должно оставаться по три дня на отдых. Информации о сроках защит дипломных работ выпускников и экзаменов аспирантов пока нет.

При этом официально информация в университете об изменении сроков семестра и сессии еще не распространяется. Ожидается, что приказ об этом выйдет в середине семестра. Данные о сокращенном семестре распространяются через профкомы. Например, в группе физфака отмечается, что экзамены состоятся досрочно — сразу после лекционного курса. Студентам при этом рекомендуют настраиваться на интенсивную работу в семестре.

«Перенос сессии является полумерой, он ставит под угрозу образовательный процесс и научную деятельность в МГУ и не спасает учащихся и сотрудников от других бед, которые влечет фанзона на Воробьевых горах: угрозы безопасности, шумовой нагрузки, транспортного коллапса, ужесточения режима на территории кампуса», — говорится в сообщении группы.

Активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая, кроме того, подразумевает «реконструкцию» территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик кампуса МГУ.

Источник: Facebook