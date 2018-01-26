Ростуризм призвал находящихся во Франции отечественных путешественников соблюдать меры безопасности в связи с наводнением.

Дожди, которые продолжаются во Франции несколько недель, привели к наводнениям в 20 департаментах страны. Хуже всего ситуация обстоит в Париже и его пригородах, где из берегов вышла река Сена. Уровень воды здесь на 5,4 метра превышает норму. В ближайшие дни ожидается осложнение обстановки. В нескольких регионах даже объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности.

Россиянам советуют учитывать информацию при планировании поездок. Туроператоры со своей стороны обязуются предупреждать клиентов о текущей метеорологической ситуации в стране.

Туристам, которые сейчас отдыхают во Франции, следует просматривать прогноз погоды, а также избегать посещения опасных с точки зрения затопления районов.

Источник: Ростуризм