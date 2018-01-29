Полиция без составления административного протокола освободила оппозиционера Алексея Навального, задержанного накануне на Тверской улице в Москве на акции протеста избирателей.

С политика взяли обязательство о явке. Не исключается, что протокол об административном правонарушении в отношении Навального могут составить позднее. Оппозиционер отметил, что сотрудники полиции довезли его до метро «Автозаводская», где он снимает квартиру.

В воскресенье, 28 января, в 118 городах России прошла забастовка против отказа Центризбиркома в регистрации Навального в качестве кандидата в президенты из-за наличия у него судимости. В Москве акция была несогласованной. Кроме самого Навального были задержаны координатор и руководитель его московского штаба — Николай Ляскин и Сергей Бойко. Также сторонники оппозиционера сообщали о задержании в Москве пятерых сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией».

Источник: Twitter