Охрана в электричках, метро, на вокзалах и в аэропортах получит электрошокеры, а объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием. Соответствующий законопроект поддержало правительство.

Один из авторов инициативы Алексей Кондратьев пояснил, что проект направлен на обеспечение единого подхода к деятельности всех негосударственных служб безопасности в рамках борьбы с терроризмом. По его словам, сейчас в ведомствах, которые занимаются различными сферами перевозок, из-за разницы в служебных регламентах сложилась собственная практика. Многое зависит и от местоположения — часть отдаленных регионов, по мнению сенатора, не может обеспечить безопасность на должном уровне.

В отрасли поддерживают инициативу сенаторов, заявил председатель правления ассоциации «Транспортная безопасность» Александр Свешников. Он уточнил, что при аттестации сотрудники подразделений транспортной безопасности проходят очень жесткий психофизиологический отбор, специальную подготовку, а затем периодические проверки на профпригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и оружия. Поэтому риски превышения полномочий, по его мнению, минимальны.

Источник: «Известия»