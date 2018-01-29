Госдума предлагает обязать владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить. Чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — пояснил соавтор соответствующего законопроекта Олег Нилов.

Также планируется запретить гражданам брать с собой оружие в общественные места, увеселительные заведения или в транспорт и иметь его при себе в состоянии алкогольного опьянения.

По оценкам парламентариев, предложенные поправки затронут примерно 8 миллионов владельцев огнестрельного оружия по всей России.

Ранее горожане уже рассказывали The Village, зачем они покупают оружие и как с ним обращаются.

Источник: «Парламентская газета»