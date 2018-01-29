Министерство строительства и ЖКХ предложило возвращать арендаторам квартир часть потраченных на съем жилья денег.

Из подготовленного ведомством законопроекта следует, что налоговый вычет будет предоставляться при условии наличия договора аренды сроком от 11 месяцев. Граждане смогут вернуть 13 % от потраченной суммы, если ранее они уже не получали вычет при покупке недвижимости. Сейчас россияне могут вернуть 13 % от стоимости квартиры, но не больше 260 тысяч рублей. Если этот лимит был израсходован не полностью, то остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.

В правительстве рассчитывают, что введение нового налогового вычета поспособствует выводу рынка аренды жилья из тени.

Ранее The Village рассказывал, как вернуть часть уплаченных налогов после покупки квартиры, оплаты учебы, лечения или инвестиций.

Источник: «Российская газета»