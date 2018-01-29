Столичные власти заключили предварительное соглашение с «Ростехом» о строительстве в Московской области трех мусоросжигательных заводов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, заводы оборудуют наиболее современной техникой. «Правительство РФ приняло решение об установлении зеленых тарифов на электроэнергию для этих заводов. Проект начал реализовываться», — сказал мэр.

Заводы планируется запустить в течение трех-четырех лет.

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе закрыли 23 июня после жалоб местных жителей президенту России Владимиру Путину в ходе его прямой линии 15 июня. Ущерб окружающей среде от свалки в Балашихе превысил 2 миллиарда рублей.

Как живут люди возле бывшего мусорного полигона «Кучино», читайте в нашем материале.

Источник: «Интерфакс»