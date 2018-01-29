Авиакомпания S7 Airlines установит в Домодедове систему распознавания лиц российского стартапа VisionLabs.

Используя камеры, которые расположат на входе в бизнес-залы, система начнет идентифицировать пассажиров, напоминая им о приближающейся посадке на рейс с помощью экрана с расписанием. Также технология позволит перевозчику предлагать персонализированные услуги во время ожидания вылета.

В S7 подчеркнули, что фотографии для базы данных будут собирать только с согласия пассажиров. Для сбора информации предполагается использовать мобильное приложение или фотосъемку при сканировании посадочного талона на входе в бизнес-залы.

Источник: vc.ru