В 2018 году январь стал «самым мягким» месяцем за всю историю наблюдений за погодой в столице.

«Этот термин означает, что за прошедший период не отмечено сильных морозов. Самой низкой температурой воздуха оказалось значение минус 12,4 градуса», — рассказали в центре погоды «Фобос».

Ранее самым мягким был январь 1932 года, когда минимальная температура воздуха составила минус 15,2 градуса.

Источник: центр погоды «Фобос»