Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, зарегистрировавшие брак в Москве, уехали из России.

По данным Российской ЛГБТ-сети, причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов».

В частности, полицейские блокировали выход из квартиры, где проживают Войцеховский и Стоцко. Также силовики не пускали в нее друзей и знакомых супругов. На несколько часов в квартире отключили свет и интернет. Адвокатам сообщили, что мужчины не смогут покинуть квартиру, если не сдадут паспорта. При попытке выхода им вменят сопротивление полиции и заведут уголовное дело.

Также в полиции заявили, что не смогут гарантировать безопасность мужчин, если им будут угрожать какие-либо гомофобно настроенные лица.

«Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан, признавать их равенство перед законом, обеспечивать их безопасность», — подчеркнули в Российской ЛГБТ-сети.

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, заключившие брак в Дании, стали первыми в России официально признанными однополыми супругами. Штамп о регистрации брака им поставили в многофункциональном центре услуг в Москве. Затем брак признали недействительным.

Источник: Российская ЛГБТ-сеть