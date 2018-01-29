Министерство промышленности и торговли решило приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам. В ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект.

Документ запрещает использовать системы нагревания табака в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, в транспорте, на детских площадках и в лифтах. Для использования таких устройств в этих учреждениях должны быть специально отведенные места.

Также ограничат рекламу электронных сигарет и запретят их продажу несовершеннолетним. Под запрет попадет и продажа систем доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема (для разных типов ограничение от трех до десяти миллилитров).

Основные положения закона должны вступить в силу с 1 января 2019 года. С июля 2020 года министерство предлагает ввести единую систему маркировки электронных сигарет.

Сейчас продажа и использование электронных сигарет никак не регулируется российским законодательством.

Ранее министерство здравоохранения представило проект новой антитабачной концепции, рассчитанной как минимум до 2022 года.

The Village уже рассказывал, что изменит новая антитабачная стратегия.

Источник: Правительство России