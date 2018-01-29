Сотрудника штаба Навального арестовали на 15 суток
Перовский районный суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина.
Ляскина задержали в маршрутке в воскресенье, 28 января. Несколько часов он находился в ОВД по Измайловскому району.
На Ляскина составили протокол о повторном нарушении порядка организации или проведения собрания (статья 20.2 КоАП). Согласно документу, он «активно призывал участвовать в несогласованной акции „Забастовка избирателей“».
Там также сказано, что Ляскин опубликовал в твиттере видео с участием Навального с призывом: «Посмотрите это отличное видео. Нас больше, и мы лучше. Давайте просто больше встречаться и общаться».
Вечером 28 января Ляскина отпустили из ОВД, но обязали явиться в суд.
28 января, в 118 городах России прошли акции протеста против нелегитимности предстоящих президентских выборов. Сторонники Алексея Навального требовали отставки правительства и Владимира Путина, а заодно пели российский гимн, забирались на фонарные столбы и дарили цветы полицейским. Как проходила «Забастовка избирателей», можно посмотреть в нашем материале.
Источник: Дождь
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