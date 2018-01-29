Перовский районный суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина.

Ляскина задержали в маршрутке в воскресенье, 28 января. Несколько часов он находился в ОВД по Измайловскому району.

65 страниц дела, про 1 твит. pic.twitter.com/r2nyLleXoo — Николай Ляскин (@nlyaskin) January 29, 2018

На Ляскина составили протокол о повторном нарушении порядка организации или проведения собрания (статья 20.2 КоАП). Согласно документу, он «активно призывал участвовать в несогласованной акции „Забастовка избирателей“».

В суде смотрим ролик про то, что надо чаще выходить на митинги pic.twitter.com/5Yq1EBcnp6 — Николай Ляскин (@nlyaskin) January 29, 2018

Там также сказано, что Ляскин опубликовал в твиттере видео с участием Навального с призывом: «Посмотрите это отличное видео. Нас больше, и мы лучше. Давайте просто больше встречаться и общаться».

Вечером 28 января Ляскина отпустили из ОВД, но обязали явиться в суд.

28 января, в 118 городах России прошли акции протеста против нелегитимности предстоящих президентских выборов. Сторонники Алексея Навального требовали отставки правительства и Владимира Путина, а заодно пели российский гимн, забирались на фонарные столбы и дарили цветы полицейским. Как проходила «Забастовка избирателей», можно посмотреть в нашем материале.

Источник: Дождь