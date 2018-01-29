Обновлено: добавлено опровержение Минздрава Турции о распространении вируса.

Роспотребнадзор предупредил российских туристов в Турции об осложнении эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика.

Вирус нашли на территориях провинций Артвин, Ризе и Трабзон. Местные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

UPD(21:10): Минздрав Турции опроверг угрозу распространения вируса Зика.

«В Турции не распространяется вирус Зика, виды комаров, которые могут переносить вирус, обнаружены лишь в некоторых районах», — отметили в ведомстве. Случаев передачи вируса внутри страны зафиксировано не было.

Источник: Роспотребнадзор, РБК