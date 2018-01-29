Россиян предупредили о лихорадке Зика в Турции (обновлено)
Обновлено: добавлено опровержение Минздрава Турции о распространении вируса.
Роспотребнадзор предупредил российских туристов в Турции об осложнении эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика.
Вирус нашли на территориях провинций Артвин, Ризе и Трабзон. Местные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки.
Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок.
UPD(21:10): Минздрав Турции опроверг угрозу распространения вируса Зика.
«В Турции не распространяется вирус Зика, виды комаров, которые могут переносить вирус, обнаружены лишь в некоторых районах», — отметили в ведомстве. Случаев передачи вируса внутри страны зафиксировано не было.
Источник: Роспотребнадзор, РБК
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