Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Запрет электронных сигарет

Министерство промышленности и торговли решило приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам. Новый закон запретит использовать системы нагревания табака в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, в транспорте, на детских площадках и в лифтах. Для использования таких устройств в этих учреждениях должны быть специально отведенные места. Основные положения закона должны вступить в силу с 1 января 2019 года.

Оружие в метро

Охрана в электричках, метро, на вокзалах и в аэропортах получит электрошокеры, а объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием. Соответствующий законопроект поддержало правительство.

Падение рождаемости

В 2017 году рождаемость в России упала до минимума за последние десять лет. По данным Росстата, за год в стране родились примерно 1,69 миллиона детей, что на 10,9 % меньше, чем в 2016 году. В последний раз столь низкие показатели фиксировали в 2007 году, когда число новорожденных составило 1,61 миллиона. Спад рождаемости коснулся всех регионов.

Запрет статьи о микродозинге

Роскомнадзор потребовал от онлайн-издания FURFUR удалить статью о микродозинге. В публикации приводятся истории трех женщин, употреблявших минимальные дозы психоделиков, чтобы преуспеть в работе и личной жизни, и комментарий ученого о возможных побочных эффектах. Во избежание полной блокировки FURFUR публикацию уже удалили. Ее копия доступна в кеше поисковиков.

Успех российских спортсменов

Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в соревнованиях в Южной Корее в нейтральном статусе. В комитете уточнили, что в Пхёнчхан смогут поехать только спортсмены, которые выступают в катании на горных лыжах и сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, а также представители керлинга на инвалидных колясках. Предполагается, что в общей сложности на Паралимпиаду приедут от 30 до 35 нейтральных спортсменов из России.

Изгнание гей-пары из России

Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, зарегистрировавшие брак в Москве, уехали из России. По данным Российской ЛГБТ-сети, причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов».