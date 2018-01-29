Ведущего канала «Навальный Live» Дмитрия Низовцева арестовали на 10 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

28 января Низовцева задержали в студии, когда он рассказывал о митингах в поддержку «Забастовки избирателей». Полицейские взломали двери, сославшись на то, что им поступило сообщение о бомбе в здании. По словам директора ФБК Романа Рубанова, при задержании Низовцева силовики говорили, что бомба может быть в его телефоне.

Мешал следственной группе — Ivan Zhdanov (@IoannZH) January 29, 2018

Ранее Перовский районный суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина.

28 января, в 118 городах России прошли акции протеста против нелегитимности предстоящих президентских выборов. Сторонники Алексея Навального требовали отставки правительства и Владимира Путина, а заодно пели российский гимн, забирались на фонарные столбы и дарили цветы полицейским. Как проходила «Забастовка избирателей», можно посмотреть в нашем материале.

Источник: юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов