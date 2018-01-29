Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» открывает набор учащихся в девятые классы в своем лицее.

Ожидается, что это позволит углубить предуниверситетскую подготовку и усилить профориентацию учащихся.

Девятиклассники будут учиться по единому учебному плану без разделения по направлениям. Они смогут выбирать из большого количества занятий: от современного искусства до языков программирования, от истории Востока до экономики. При желании девятиклассники смогут их поменять.

В 10-11 классах лицея обучение делится на восемь направлений: «гуманитарные науки», «экономика и математика», «экономика и социальные науки», «дизайн», «востоковедение», «математика, информатика и инженерия», «юриспруденция», «психология».

Обучение в лицее бесплатное.

Лицей открылся в сентябре 2013 года. По итогам 2016/2017 учебного года лицей НИУ ВШЭ занимает первое место в рейтинге лучших школ Москвы и пятое место — в рейтинге лучших школ страны.

Источник: ТАСС