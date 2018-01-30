Министерство транспорта предлагает запретить кондукторам, контролерам и водителям высаживать безбилетных пассажиров из общественного транспорта в холодную погоду.

Сейчас в Московской, Свердловской, Челябинской и некоторых других областях уже действует правило, запрещающее высаживать детей за безбилетный проезд в опасную для жизни и здоровья погоду. Теперь это требование планируется распространить и на взрослых на федеральном уровне.

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве. В Минтрансе также прорабатывают варианты наказания за незаконную высадку пассажиров. Предполагается, что действия сотрудников в таком случае можно приравнять к нарушению статьи 125 УК РФ «Оставление в опасности». Она предусматривает до одного года лишения свободы.

Источник: «Известия»