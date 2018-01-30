В столичном метеобюро подсчитали, что за декабрь и январь в Москве выпало 134 миллиметра осадков, что соответствует норме для всей календарной зимы.

Только с начала этой недели в городе выпало 8 миллиметров снега, что составляет около 20 % месячной нормы. По прогнозам синоптиков, за вторник и среду в Москве выпадет еще около 10 миллиметров осадков.

В Гидрометцентре уточняют, что высота сугробов на базовой метеостанции на ВДНХ уже достигла рекордных для этой зимы 23 сантиметров. Во время снегопада в середине января сугробы выросли до 22 сантиметров, но затем уменьшились до 16.

Помимо снегопада, сегодня в Москве также ожидается аномально низкое атмосферное давление. Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Средняя температура в январе уже превысила норму на 4,7 градуса, а с начала зимы — на 5,3 градуса.

Ранее синоптики предупредили, что метель и сильный ветер в Москве сохранятся до начала февраля, и назвали нынешний январь «самым мягким» за всю историю наблюдений.

Источник: «Интерфакс»