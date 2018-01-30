Глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, в чем главная проблема экономики России.

Наша искусственно заниженная цена на энергоносители убивает нашу электротехническую промышленность и энергомашиностроение, подрывает стимул к энергоэффективности, тормозит развитие обрабатывающего сектора российской экономики. А это вещи фундаментальные Анатолий Чубайс, глава «Роснано»

Глава «Роснано» отметил, что низкие цены на газ, например, лишают экономику стимулов к переходу на более энергоэффективные технологии.

Он добавил, что сейчас есть вещи поважнее выборов. «Знаете, выборы, конечно, вещь важная, но есть кое-что поважнее. Именно в силу того, что я никак не участвовал и не собираюсь участвовать в политических процессах, важно, чтобы это было сказано», — подчеркнул Чубайс.

Источник: «РБК»