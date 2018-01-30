Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника таможенных органов. Документ опубликован на сайте правительства.

Новый закон дает право таможенным органам самостоятельно останавливать машины для проверки соблюдения таможенного законодательства. Закон расширяет действие статьи 12.25 КоАП — «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства».

За отказ остановить машину по требованию таможенников будет грозить штраф от 500 до 800 рублей. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 25 января.

Источник: «Коммерсантъ»