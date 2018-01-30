Математика Дмитрия Богатова, которого обвиняли в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, освободили из-под домашнего ареста.

По данным агентства ТАСС, у следствия не было оснований для продления меры пресечения.

В Пресненский суд Москвы ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Богатову не поступало.

10 апреля 2017 года Пресненский суд Москвы арестовал преподавателя математики Дмитрия Богатова за публикацию «призывов к радикальным действиям на акциях 2 апреля». По словам защиты, сообщения на форуме мог публиковать другой человек, так как Богатов пользовался браузером Tor. Кроме того, во время одной из публикаций Богатов возвращался с женой из магазина, о чем свидетельствуют данные с видеокамер.

Источник: ТАСС