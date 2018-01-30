По данным Объединенного кредитного бюро, в 2017 году общая сумма выданных россиянам кредитов выросла на 37 % по сравнению с 2016 годом.

5 680 000 000 000 Рублей общая сумма выданных россиянам кредитов

При этом общее число кредитов выросло на 12 % — до 34,8 миллиона штук. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 30 %, а денежные объемы кредитования — на 42 %, до 1,79 триллиона рублей.

В ОКБ сообщили, что рост числа и объемов выданных кредитов произошел за счет роста сегмента кредитных карт.

Источник: «РБК»