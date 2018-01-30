Пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова оставили на ночь в ОВД Даниловский.

Нас оставляют на ночь до суда. — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) January 30, 2018

В отношении Шаведдинова составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП — «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания».

Ранее полиция задержала Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова, рассказывавших о всероссийской забастовке избирателей 28 января в прямом эфире YouTube-канала «Навальный Live». Их подозревают в призывах к участию в несогласованной акции.

The Village уже рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей. Поводом для нее послужил недопуск Алексея Навального до президентских выборов.

Источник: телеканал «Дождь»