Полиция оставила ведущих трансляции «Навальный Live» на ночь в ОВД
Пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова оставили на ночь в ОВД Даниловский.
В отношении Шаведдинова составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП — «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания».
Ранее полиция задержала Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова, рассказывавших о всероссийской забастовке избирателей 28 января в прямом эфире YouTube-канала «Навальный Live». Их подозревают в призывах к участию в несогласованной акции.
The Village уже рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей. Поводом для нее послужил недопуск Алексея Навального до президентских выборов.
Источник: телеканал «Дождь»
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